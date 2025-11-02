Șeful NATO merge în România după anunțul retragerii trupelor americane

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va veni în România săptămâna viitoare.

Potrivit acestuia, Rutte va sosi în București miercuri, urmând ca joi să înceapă Forumul NATO pe industrie.

„E un eveniment important pentru România”, a afirmat Nicușor Dan.

„Din punctul de vedere al securității, chiar zilele acestea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României, cu peste 5.000 de soldați. Așa cum am spus, forumul de industrie NATO o dată la doi ani se ține, acum e la București, deci să nu amestecăm lucrurile”, a declarat șeful statului.

Întrebat despre o suplimentare a trupelor NATO în România, altele decât cele americane, Președintele a răspuns: „Bineînțeles că există discuții în direcția asta, dar prefer să facem anunțuri publice în momentul în care ele chiar se regăsesc”.

Nicușor Dan a comentat și informația potrivit căreia congresmenii americani încearcă să bloceze retragerea trupelor SUA din România: „Este o dezbatere pe care noi nu o să interferăm. Ce vreau eu să spun este că pe partea de securitate, România este o țară sigură, pe partea de relație între noi și SUA, lucrurile sunt liniare. Mai departe, bineînțeles că este o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”.

Întrebat, de asemenea, dacă va cere suplimentarea numărului de trupe în țara noastră atunci când va merge la Casa Albă, șeful statului a precizat: „Lucrul cel mai important în relația viitoare dintre România și SUA este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România, asta este marea miză a vizitei în SUA, de aia ea trebuie pregătită foarte bine din punct de vedere economic”.