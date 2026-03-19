Șeful NATO: Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul României

România este un aliat important pe flancul estic, iar fiecare centimetru al teritoriului său va fi apărat de Alianța Nord-Atlantică. Declarația a fost făcută joi de secretarul general al NATO, Mark Rutte, după o întâlnire la Bruxelles cu președintele român, Nicușor Dan.

În cadrul unei conferințe de presă comune, Rutte a menționat că discuțiile au vizat consolidarea securității flancului estic, iar Alianța rămâne vigilentă și pregătită pentru apărare. El a subliniat că NATO dispune de capabilități necesare, inclusiv sisteme antirachetă.

Întrebat despre avertismentele Teheranului la adresa Bucureștiului, după decizia de a pune bazele militare la dispoziția SUA, șeful NATO a declarat că România este în siguranță. La rândul său, Nicușor Dan a precizat că Iranul nu a emis amenințări directe, ci a vorbit despre posibile consecințe juridice și politice. Președintele român a reafirmat importanța parteneriatului strategic cu SUA, subliniind că prezența trupelor americane contribuie la consolidarea securității țării.

Totodată, Mark Rutte a reiterat necesitatea de a crește investițiile în apărare, conform angajamentelor asumate, anul trecut, la Summitul NATO de la Haga. El a menționat România alocă peste 2% din PIB pentru apărare și că va atinge pragul de 2,5% în acest an. Oficialul a mai subliniat că securitatea Alianței este strâns legată de sprijinul continuu acordat Ucrainei.