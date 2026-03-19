Detalii cutremurătoare despre fetițele Ludmilei Vartic care mergeau sedate la școală. Unde a fost Ministerul Educației?

Cazul Ludmilei Vartic ridică semne serioase de întrebare, Guvernarea pare să meargă neclintit pe varianta unui suicid, în ciuda faptului că numeroase elemente indică neconcordanțe care necesită o analiză mult mai profundă.

Încă din momentul în care poliția lui Cernăuțeanu a ajuns la fața locului, cazul nu trebuia tratat ca suicid, ci ca „moarte suspectă”, cu investigarea tuturor ipotezelor posibile.

Poliția avea obligația de a desfășura o cercetare amplă și minuțioasă: documentarea poziției corpului, analiza urmelor biologice, stabilirea traiectoriei căderii și identificarea oricăror indicii privind o posibilă intervenție externă; orice neconcordanță trebuia investigată în profunzime. Și nu trebuia în nici un caz să i se permită lui Vartic să se apropie de cadavru.

Ce ține de expertiza medico-legală, aceasta trebuia să stabilească fără echivoc: dacă victima era în viață la momentul impactului, dacă leziunile sunt pe deplin compatibile cu o cădere, dacă există urme de violență anterioară. Se cerea o expertiză amplă care durează 4-6 ore, nu una de lehamite.

Existau informații privind starea gravă a victimei înainte de deces, inclusiv episoade de violență și internări, care trebuiau verificate și integrate în anchetă. Toate aceste elemente conturează suspiciunea că decesul ar putea să nu fie rezultatul unui act voluntar iar încadrarea foarte rapidă drept suicid ne duce la gândul că pe lîngă faptul că ați lucrat neprofesionist acum mai vreți și să lăsați potențiali criminali la libertate.

De ce copiii nu au fost scoși din mediul familial? Acești copii sunt traumați grav, în fața lor ,,tanti Auria o bătea pe mama care era cu mîinele la spate și-i dădea pastile cu deasila”.

Ministerul Educației cunoaște că există relatări că aceste fete ar fi mers la școală în stare sedată și că acolo au comunicat că ,,tanti Aura ne dă vitamine dimineața și seara”???

Lipsa unei reacții ferme din partea statului și a Poliției lui Cernăuțeanu, creează un precedent periculos, deja victimele violenței în familie se plâng că primesc amenințări că vor merge pe urma Ludmilei iar ei, agresorii, nu vor păți nimic; Renata Niculița vă poate confirma!

De aceea vă declar oficial că: cazul Ludmilei Vartic părăsește granițile Republicii Moldova! O fac pentru ea și o fac pentru a mă proteja pe mine de voi! Voi cere monitorizare Internațională și apărare Internațională! Voi sesiza ambasadele acreditate, instituțiile europene și organizațiile internaționale competente, solicitând sprijin pentru ca acest caz să fie investigat cu obiectivitate și transparență. Merg la ușa lor așa cum sunt eu, mai săraca, în haine mai demodate de ani și vreme dar duc în brațe o durere și o nedreptate cît un munte! Și vă asigur că o să fiu primită, că omul cu gînduri bune e primit peste tot! Societatea mondială are deja un precedent cel a lui Sultanat Nukeeva din Kazakhstan, îl vor avea și pe al nostru!

Să fie într-un ceas bun și cu Doamne ajută!

Minodora Calistru-Prisacu, facebook