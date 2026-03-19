Motorina ar putea trece de 30 de lei

Piața carburanților din Republica Moldova rămâne sub presiune, pe fondul scumpirilor accelerate de pe piețele internaționale, al cererii ridicate din ultimele săptămâni și al tensiunilor regionale care afectează lanțurile de aprovizionare. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prețul motorinei ar putea crește în perioada următoare cu încă 2-3 lei pe litru, dacă actualele cotații externe se vor menține.

Reprezentanții ANRE au explicat, în cadrul audierilor din Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, că Republica Moldova resimte direct șocurile externe, fiind dependentă integral de importurile de produse petroliere finite.

Directorul general al ANRE, Gheorghe Taran, a declarat că evoluția cotațiilor internaționale la motorină a fost una abruptă în ultimele săptămâni, acestea crescând de la aproximativ 700 de dolari la începutul lunii februarie până la circa 1.300 de dolari în prezent, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 60%. În cazul benzinei, creșterea a fost mai moderată, pe fondul unei cereri globale mai scăzute.

Autoritatea de reglementare precizează că prețurile de pe piața locală sunt influențate în principal de cotațiile Platts pentru produse petroliere finite, nu doar de prețul petrolului Brent. În același timp, mecanismul actual de plafonare face ca scumpirile să nu fie resimțite imediat la pompă, deoarece prețul maxim este calculat în baza mediei cotațiilor din ultimele 14 zile.

Chiar și în cazul unei stabilizări a piețelor externe, ANRE avertizează că prețurile vor continua să crească în următoarele trei-patru zile, din cauza inerției din formula de calcul.

Pe partea de aprovizionare, autoritățile dau asigurări că nu există, în acest moment, risc de penurie la nivel național. Potrivit datelor prezentate, stocurile disponibile ar acoperi aproximativ 13 zile de consum, fiind distribuite în depozite, portul Giurgiulești și stațiile PECO.

Totuși, situația din teren a fost influențată de creșterea bruscă a cererii, determinată inclusiv de achiziții în cantități mari. Dacă în mod obișnuit vânzările zilnice de motorină se situau la circa 1.500-2.000 de tone, începând cu 3 martie acestea au ajuns la aproximativ 4.000 de tone pe zi. ANRE susține că acest fenomen este cauzat în mare parte de cumpărări în recipiente mari, care au dus la golirea rapidă a stocurilor din stații.

În acest context, autoritățile au intervenit prin restricționarea exporturilor și limitarea alimentării în recipiente mai mari de 20 de litri, pentru a reduce presiunea asupra pieței și a permite refacerea stocurilor.

Sectorul agricol rămâne unul dintre principalii consumatori în această perioadă. Pentru lucrările de primăvară, agricultorii au nevoie de aproximativ 50 de mii de tone de motorină, iar o parte semnificativă din acest volum a fost deja achiziționată în avans, ceea ce a contribuit la dezechilibrarea pieței. Potrivit ANRE, în ultimele două săptămâni au fost cumpărate suplimentar circa 20 de mii de tone peste nivelul obișnuit de consum.

Reprezentanții instituției susțin că o parte din aceste cantități se află deja la agricultori sau la alți consumatori mari, însă distribuția inegală a stocurilor a accentuat presiunea asupra pieței.

În paralel, Guvernul examinează acordarea unor compensații pentru fermieri, estimate la aproximativ 4.000 de lei pentru fiecare tonă de motorină utilizată, în limita unui plafon de până la 200 de mii de lei per beneficiar.

Potrivit prețurilor maxime stabilite de ANRE pentru 20 martie, un litru de benzină COR 95 va costa 28,03 lei, iar motorina standard – 28,63 lei, ambele în creștere față de ziua precedentă.

De la începutul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit semnificativ în Republica Moldova, motorina înregistrând o creștere de aproape 8 lei pe litru în mai puțin de trei săptămâni.