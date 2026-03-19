VIDEO Revolte la Săiți: Oamenii se plâng de piloni electrici avariați și lipsa iluminatului

Locuitorii străzii Mihail Sadoveanu susțin că pilonii electrici, unii trecând chiar prin grădinile oamenilor, se află într-o stare avansată de degradare, ceea ce împiedică conectarea la iluminatul public stradal. Cei care locuiesc aproape de centrul satului afirmă că au depus numeroase sesizări atât la Premier Energy, cât și la primărie, însă până acum nu au primit răspuns.

Ei solicită intervenția autorităților pentru rezolvarea problemei și cer să fie auziți.

Ion Cecoi, unul dintre locuitorii străzii, afirmă că încă din 2021 oamenii depun sesizări pentru a li se ilumina strada și a li se înlocui pilonii electrici.

„O parte dintre piloni trec prin curțile unor gospodării, iar la solicitarea de a-i muta nimeni nu reacționează. Anul trecut s-au înlocuit trei piloni la începutul străzii, dar lucrările nu au mai continuat”, spune bărbatul.

Strada Mihail Sadoveanu se întinde pe aproximativ 600 de metri. Locuitorii precizează că unii piloni din lemn au peste 50 de ani și prezintă un grad avansat de uzură. Cetățenii subliniază că strada este printre puținele din localitate care nu au încă iluminat public, iar autoritățile le-au promis conectarea acestuia doar după ce problema pilonilor va fi rezolvată.

Solicitat să ofere un răspuns privind calendarul lucrărilor pe strada Mihail Sadoveanu, reprezentanții Premier Energy afirmă că „linia electrică aeriană (0,4 kV) este suspendată pe piloni din beton armat și lemn și că starea actuală este satisfăcătoare datorită lucrărilor de mentenanță efectuate între 2024 și 2026.

În această perioadă, pe strada Mihail Sadoveanu au fost realizate lucrări de întreținere în valoare de 79.400 de lei, iar în întreaga localitate Săiți s-au investit peste 1,5 milioane de lei în rețelele electrice. Pentru aprilie 2026, este planificată înlocuirea a doi piloni din lemn pe o derivată a rețelei de pe strada Mihail Sadoveanu și a altor doi piloni în alte porțiuni.

Compania precizează că includerea segmentelor de rețea în planurile de renovare depinde de starea tehnică și de prioritățile pentru anii următori”.