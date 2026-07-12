Serghei Tarnovschi, medalie de argint la Cupa Mondială de kaiac-canoe de la Montreal

Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de kaiac-canoe, desfășurată la Montreal, Canada. Anunțul a fost făcut duminică, 12 iulie, de Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

Sportivul a încheiat proba de C-1 pe distanța de 500 de metri cu timpul de 1:51.65, clasându-se pe locul al doilea.

Medalia de aur a fost câștigată de chinezul Bowen Ji, campion olimpic la Paris în proba de C-2 500 de metri, care a înregistrat timpul de 1:50.61. Podiumul a fost completat de grecul Stefanos Dimopoulos, medaliat cu bronz după ce a parcurs distanța în 1:52.38.