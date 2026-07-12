De ce trăiesc femeile din Moldova mai mult decât bărbații? Explicațiile experților

Femeile din Republica Moldova trăiesc, în medie, cu aproape nouă ani mai mult decât bărbații. Potrivit Biroului Național de Statistică, speranța medie de viață în anul 2025 a fost de 72 de ani și opt luni, cu opt luni mai mare decât în anul precedent. Pentru femei, speranța de viață este de 77 de ani și două luni, iar pentru bărbați de 68 de ani și patru luni.

În opinia cetățenilor, diferența este influențată atât de stilul de viață, cât și de responsabilitățile pe care le au femeile și bărbații.

Valentina Gîlca, din satul Volovița, spune că după moartea soțului său, în urmă cu 30 de ani, a reușit să depășească pierderea prin muncă și perseverență.

„Bărbații sunt puțin mai slabi, dacă ceva cad în depresie. Eu am înțeles că, cu cât o să muncesc mai mult, o să merg înainte. Mă trezesc dimineața la ora 05:00, am de hrănit animalele și mereu am de lucru”, povestește femeia.

La cei 74 de ani, aceasta conduce un scuter primit în dar de la copii, care îi ușurează activitățile zilnice.

Și alte femei susțin că răbdarea și capacitatea de a face față greutăților le ajută să reziste mai bine în fața provocărilor vieții.

De cealaltă parte, bărbații cred că longevitatea este influențată de munca fizică solicitantă, obiceiurile nesănătoase și moștenirea genetică.

„Bărbații sunt predispuși la munci mai grele decât femeile”, spune un bărbat intervievat, în timp ce altul consideră că fumatul și consumul de alcool contribuie la scurtarea vieții.

Specialiștii confirmă că diferența dintre speranța de viață a femeilor și a bărbaților nu este specifică doar R. Moldova.

„Femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Este o caracteristică pentru toate populațiile, nu doar pentru Republica Moldova. În primul rând, este asociată diferențelor de mod de viață, tradițional mai riscante în cazul bărbaților”, a explicat sociologul Vasile Cantarji.

Potrivit acestuia, speranța de viață în Republica Moldova a crescut cu aproximativ cinci ani față de acum două decenii, însă rămâne sub media Uniunii Europene.

În statele UE, femeile trăiesc, în medie, până la 84 de ani, iar bărbații până la aproximativ 79 de ani. Cele mai ridicate valori sunt înregistrate în Italia și Suedia, în timp ce Bulgaria, România și Letonia se află la coada clasamentului.