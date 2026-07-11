Ucraina anunță lovituri asupra a 13 nave rusești din apropierea Crimeii ocupate

Ucraina anunță că a lovit 13 nave rusești în apropierea Crimeii ocupate, dintre care zece ar aparține așa-numitei „flote din umbră” folosite de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale. Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi.

Potrivit lui Brovdi, printre navele vizate se numără zece petroliere, o navă de transport marfă, un feribot și un remorcher maritim. Acesta a mai declarat că, în ultimele cinci zile, dronele ucrainene au lovit în total 48 de nave rusești. El a precizat că toate cele zece petroliere vizate în cel mai recent atac ar fi fost identificate drept parte a „flotei din umbră” a Rusiei și figurează pe liste internaționale de sancțiuni.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice din Crimeea, peninsulă anexată ilegal de Rusia în 2014 și considerată un punct strategic pentru operațiunile militare ruse.

Între timp, Rusia a lansat noaptea trecută un atac cu rachete asupra Kievului. Mai multe explozii au fost auzite în capitala ucraineană, iar șeful Administrației Militare a orașului a declarat că forțele ruse au folosit rachete balistice. Zece persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 11 ani.