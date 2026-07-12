Tragedie pe traseul Chișinău–Bălți: Un șofer de 40 de ani a murit

Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe traseul R-6, în apropierea satului Bilicenii Noi, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, șoferul a ieșit pe contrasens și s-a lovit frontal cu un camion.

„Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, în apropierea satului Bilicenii Noi din raionul Sîngerei.

Din cercetările preliminare s-a stabilit că o Skoda, condusă de un bărbat de 40 de ani, din raionul Rîșcani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți, din motive care urmează a fi stabilite, a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un camion, condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului, șoferul Skodei a decedat pe loc.

Conducătorul camionului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar polițiștii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, se arată într-un comunicat.