VIDEO// Declarații scandaloase ale ambasadorului Germaniei în Moldova: Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România

Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a afirmat că existența unei singure limbi comune pentru România și Republica Moldova este o chestiune asupra căreia oamenii pot avea opinii diferite.

Invitat să comenteze perspectiva unei eventuale reunificări dintre Republica Moldova și România, în contextul declarațiilor președintei Maia Sandu, diplomatul german a declarat că o asemenea decizie aparține exclusiv cetățenilor celor două state.

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei și al României, sunt două state suverane. Dacă își doresc să se unească, asta o vor face și nimeni nu poate comenta aceasta.”

„Unii cred că este aceeași limbă, alții cred că sunt două limbi”

Controversa a apărut însă în momentul în care ambasadorul a comentat afirmația potrivit căreia România și Republica Moldova împărtășesc aceeași limbă și aceeași moștenire culturală.

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oameni care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite.”

Declarațiile au generat reacții critice în spațiul public, fiind considerate de unii istorici și comentatori o relativizare a unui subiect asupra căruia există un consens în comunitatea științifică din Republica Moldova și România.

Academia de Științe a Moldovei: denumirea corectă este „limba română”

Criticii declarațiilor ambasadorului invocă Hotărârea nr. 73 din 9 septembrie 1994 a Academiei de Științe a Moldovei, potrivit căreia denumirea corectă a limbii literare este „limba română”.

Documentul precizează că diferențierea dintre „limba română” și „limba moldovenească” s-a bazat pe considerente politice și nu pe argumente lingvistice.

Cine este Hubert Knirsch

Hubert Knirsch este diplomat german de carieră, cu peste trei decenii de experiență în serviciul diplomatic al Germaniei.

Înainte de numirea sa la Chișinău, a fost ambasador în Georgia și a ocupat funcții importante în cadrul ambasadelor Germaniei la Moscova, Washington și Varșovia, precum și în Ministerul Federal de Externe și Cancelaria Federală.