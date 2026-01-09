Sergiu Tofilat suspectează Chișinău-Gaz de cheltuieli nejustificate

Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că la „Chișinău-Gaz” ar fi fost admise cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei, în urma achiziționării contoarelor și altor echipamente prin intermediari, și nu direct de la distribuitori oficiali. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit lui Tofilat, în perioada 2021–2024, compania ar fi cumpărat contoare de uz casnic la prețuri majorate artificial, ceea ce ar fi generat costuri suplimentare semnificative. De asemenea, el a indicat diferențe mari de preț pentru aceleași echipamente, precum senzorii de presiune, care ar fi costat aproape dublu în unele filiale față de altele.

Expertul a mai afirmat că situații similare ar fi fost constatate și în anii precedenți, iar rapoartele de control nu ar fi fost transmise Procuraturii, fiind examinate în ședințe nepublice. În opinia sa, acest lucru ar indica o problemă sistemică și o lipsă de reacție din partea unor instituții de stat.

Sergiu Tofilat a anunțat că a sesizat Parlamentul și Președinția și va solicita audieri publice pentru a clarifica responsabilitatea ANRE și a altor funcționari implicați. El a avertizat că, în cazul în care hotărârile ANRE sunt anulate în instanță, aceste costuri ar putea fi recuperate din tarifele achitate de consumatori.

Până în prezent, „Chișinău-Gaz” și „Moldova-Gaz” nu au comentat acuzațiile.