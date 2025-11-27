Sfidare de la Tiraspol. Ignatiev: Planurile Chișinăului de reintegrare sunt un mit

Așa-numitul ministru de externe al administrației separatiste de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, susține că planurile Chișinăului privind reintegrarea Republicii Moldova și avansarea pe calea integrării europene ar fi „un mit politic” folosit pentru a atrage fonduri din partea partenerilor internaționali.

Potrivit oficialului separatist, autoritățile constituționale ar solicita anual până la jumătate de miliard de euro Uniunii Europene pentru programe asociate reintegrării, însă, în opinia sa, Chișinăul „nu ar implementa nimic concret”.

„Moldova se confruntă cu asta de zeci de ani, inducând în eroare donatorii internaționali, pe cheltuiala cărora trăiește. Vorbește constant că are un fel de planuri și constant nu face nimic bun, nici pentru poporul transnistrean, nici pentru reglementare”, a declarat Ignatiev.

El a acuzat Chișinăul că nu ar menține stabilitatea în regiune și că ar folosi subiectul reintegrării pentru a obține sprijin financiar politic și economic din partea UE.

Afirmațiile vin în contextul în care premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat recent că există discuții avansate cu partenerii europeni și americani privind un plan de reintegrare a țării. Documentul nu a fost deocamdată făcut public, iar Guvernul nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul sau calendarul acestuia.