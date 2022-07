Silviu Tănase: Dacă ești nemulțumit de PAS, ești diversionist. Ce va spune Maia Sandu pentru a rămâne la putere

Sondajul recent efectuat de IMAS reflectă fidel atitudinea oamenilor față de PAS și Maia Sandu. Actualul regim a eșuat, chiar dacă fanaticii se află în negare și nu vor să accepte asta. Prăbușirea în sondaje reflectă realitatea din teren, dar până la alegeri este suficient timp ca lucrurile să se schimbe, deși trendul negativ nu mai poate fi inversat.

Exisența lui Dodon și Șor – o garanție că PAS are o șansă să mai câștige alegerile

Este previzibil ce vor spune simpatizanții PAS (de fapt fanatici zeloși) în viitoare campanie electorală: „Vreți să vină Dodon la putere?”, „Vreți să vină oligarhii înapoi?”, „Să salvăm viitorul European al Moldovei”, etc. Fără Dodon în prim-plan, pentru a fi folosit pe post de sperietoare – existența PAS își pierde din sens. Ei au apărut ca o reacție la regimul cleptocratic din trecut, și anume din acest motiv vor avea grijă ca la următoarele alegeri atât Dodon cât și Șor să fie cât mai vizibili în spațiul public. Doar prin comparație cu ei imaginea PAS va arăta „decentă” și doar isterizând lumea cu „revenirea bandiților” vor putea scoate oamenii la vot. Rezultatele și calitatea actului guvernării este sub orice critică, anterior eram convins că un guvern mai slab ca cel al lui Chicu nu poate fi, dar am greșit.

De ce Maia Sandu are o imagine excelentă în exterior, dar se prăbușește pe interior?

Dacă partenerii externi care, se pare, o adoră pe Maia Sandu ar fi forțați să locuiască un pic în R. Moldova, ar înțelege că la aproape doi ani de la câștigarea alegerilor prezidențiale nu s-a făcut nicio reformă substanțială în niciun domeniu cheie. Oare ce-ar spune Macron sau Von der Leyen dacă ar ști că R. Moldova vrea să intre în UE cu raioane desenate de Vladimir Voronin?

Ideea absolut toxică că problema fundamentală este corupția, va ajunge să-i îngroape pe cei din PAS. Pentru a „învinge corupția” (nicio țară nu a învins corupția, ea există peste tot) trebuie să oferi puteri exagerate procurorilor. Cât timp Maia Sandu se bucură de popularitate, procurorii o să lucreze pentru agenda celor din PAS – îl vor hărțui pe Dodon, vor retragea pentru a 20-a oara imunitatea lui Șor, vor mai sechestra nu știu ce proprietatea de-a lui Plahotniuc, etc. În clipa în care procurorii vor simți că va avea loc o schimbare politică, și că PAS va pierde puterea, „reformații” în stil Stamate vor întoarce armele și capetele spânilor vor fi primele care vor cădea.

„Această nemulţmire ar putea fi exploatată împotriva Republicii Moldova, în scopuri diversioniste”

Nicolae Negru, un reputat editorialist din R. Moldova, consideră că nemulțumirea cetățenilor poate fi exploatată în scopuri diversioniste. Nu este clar care ar fi ieșirea din această situație. Dacă închidem gurile și nu mai criticăm puterea cum poate fi ea presată să aibă aibă rezultate ca nemulțumirea să dispară. Sau se începe deja manipularea oamenilor cu tactici învechite de tipul – dacă critici PAS, lucrezi pentru Dodon, dacă o critici pe Maia Sandu, te plătește Putin?

Chiar dacă PAS domină astăzi mediatic, controlând prin fluxurile de bani ONG-iști cele mai mari posturi de TV și site-uri din R. Moldova, anume lipsa de critică de pe segmentul de dreapta, favorizează presa pro-rusă și stânga politică anti-europeană.

Oamenii simt că trăiesc într-o realitate paralelă, la televiziunile controlate de PAS se aude că „guvernarea face doar lucruri bune”, dar în viața de zi cu zi – oamenii simt pe piele lor că trăiesc tot mai prost.