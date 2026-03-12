Situația pe Nistru: Bălți, Soroca, Sângerei și Florești, din nou asigurate cu apă

Autoritățile din Republica Moldova continuă monitorizarea situației de pe fluviul Nistru, după ce, zilele trecute, pe suprafața apei au fost observate pete de petrol. Conform autorităților, echipele de intervenție instalează filtre pentru a limita răspândirea și pentru a elimina substanța. Vor mai fi prelevate noi probe de apă.

Între timp, aprovizionarea cu apă a fost reluată la Bălți, Soroca, Sângerei și Florești, după ce analizele de laborator au arătat că nu există un pericol iminent pentru populație.

Dorin Poverjuc, directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „La acest moment lucrăm în comun cu echipele din Ucraina, ei pe partea lor de segment de Nistru și noi pe partea noastră. Au fost instalate panourile de recepție a produsului deversat în apă. La moment, petele nu au ajuns la locația unde suntem noi. Se lucrează și sperăm să facem față”.

Autoritățile din R. Moldova discută cu cele din Ucraina despre situația creată și pentru a coordona acțiunile necesare în vederea remedierii rapide a situației. Și România și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova cu echipamentele necesare pentru gestionarea situației.

Bazinul Nistrului acoperă peste 70.000 de kilometri pătrați, cu opt milioane de consumatori, fiind principala sursă de apă potabilă pentru R. Moldova.