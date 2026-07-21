Trei persoane au fost ucise la Odesa în urma unui atac rusesc

În Odesa, numărul victimelor atacului rus din după-amiaza zilei de 20 iulie a crescut la opt; trei persoane au fost ucise, a declarat Oleh Kipper, șeful Administrației Regionale de Stat din Odesa, transmite Ukrinform.

„Numărul victimelor atacului Federației Ruse asupra obiectivului a crescut la opt”, a scris el pe Telegram.

Potrivit oficialului, două persoane au fost internate în spital, iar alte șase au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu.

„Astfel, în urma atacului inamic, trei persoane au fost ucise și opt au suferit răni de gravitate variabilă”, a concluzionat Kipper.

Conform informațiilor furnizate de Ukrinform, ziua de 21 iulie a fost declarată zi de doliu în Odesa pentru cei uciși în atacul rusesc.