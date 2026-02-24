Marș la Chișinău pentru susținerea Ucrainei: Suntem împotriva crimelor și a războiului

Mișcarea civică „Stop Russian Aggression – Moldova”, a organizat în această seară, în centrul Capitalei, un marș de susținere a Ucrainei. Acțiunea este organizată cu prilejul împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei în Ucrainei.

Jurnalista NewsMaker Ecaterina Dubasova, aflată la fața locului, susține că oamenii s-au adunat la ora 17:50 la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar la 18:00 au pornit în marș către Ambasada Federației Ruse din Chișinău. În fața misiunii diplomatice este programat un miting pentru ora 18:30.

Potrivit organizatorilor, evenimentul are rolul de a reafirma sprijinul pentru Ucraina și de a condamna agresiunea militară a Rusiei. Aceștia au transmis că mesajul principal al manifestației este că solidaritatea prevalează în fața fricii.