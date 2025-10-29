Statele Unite retrag circa 800 de militari din România. În bazele militare rămân circa 1000 de soldați americani

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din România, au declarat pentru TIMPUL.MD surse oficiale. Potrivit acestora, anunțul a fost făcut luni în cadrul oficial NATO. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care în acest moment sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa numita rotație a trupelor din Estul Europei.

Militarii americani dizlocați în România se află în misiuni la bazele Mihail Kogălniceanu, Deveselu și la Câmpia Turzii. Nu e clar în acest moment din ce baze vor fi retrași cei 800 de militari.

Măsura este executivă, adică se aplică imediat, dar Congresul american o poate teoretic modifica.

Decizia Casei Albe are legătură cu strategia președintelui Donald Trump de a-și concentra resursele militare în zona Asia-Pacific.

De notat că în România rămân circa 1000 de militari americani, cu tehnică militară (avioane, drone).

Decizia SUA nu are legătură cu anularea alegerilor, dovada fiind retragerea de trupe americane și din Ungaria, țară condusă de premierul Viktor Orban, un aliat al președintelui Trump, au declarat pentru G4Media sursele citate.

Context

Și publicația Kiev Post scrie că ”administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de trupe americane din România, un pivot semnificativ care a trimis valuri de îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului”.

Ppotrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați cu privire la acest subiect citați de Kiev Post, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, cu un anunț oficial așteptat în zilele următoare.

Vorbind marți pentru Kiev Post, oficialii – care au solicitat anonimatul deoarece nu sunt autorizați să discute despre deliberările interne înainte de un anunț oficial – au declarat că reducerea trupelor nu ar trebui să depășească „mai mult de un batalion”.

De asemenea, aceștia au insistat că mișcarea nu va avea „un impact semnificativ asupra operațiunilor SUA în regiune”.

Kiev Post mai notează că ”această decizie survine într-un moment de anxietate crescută, ca urmare a creșterii numărului de incursiuni rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România, și coincide, de asemenea, cu aparenta mișcare a președintelui SUA de a „dubla” eforturile de a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte o încetare a focului în Ucraina”.

Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România, au declarat sursele pentru Kiev Post. Această distincție evidențiază un calcul geopolitic complex în joc.

Raționamentul din spatele reducerilor este legat de un impuls mai larg al Pentagonului de a concentra resursele pe emisfera vestică și de a contracara mai bine China în Pacific, scrie publicația ucraineană.

Acest lucru se aliniază cu revizuirea în curs de desfășurare a posturii forțelor la Pentagon, care analizează misiunile Comandamentului european al SUA pentru a elibera resurse în vederea unei reorientări către emisfera vestică și Indo-Pacific – obiectivul principal al concurenței și dominației strategice a Americii.

Cu toate acestea, pentru o regiune care încă se confruntă cu consecințele invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, momentul este considerat de unii ca fiind critic.

Colonelul în retragere al armatei SUA Richard Williams, fost director adjunct în cadrul diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post: „Nu există niciun motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România.”

Ppreședintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia. În timpul întâlnirii, Trump ar fi declarat că SUA „nu s-au gândit niciodată” la retragerea soldaților din țară, subliniind: „Suntem cu Polonia până la capăt”.

Justyna Gotkowska, director adjunct la cel mai important grup de reflecție guvernamental din Polonia, Centrul pentru Studii Estice (OSW), a subliniat importanța acestei asigurări, deși a remarcat preocuparea persistentă cu privire la prezența mai largă a SUA în Europa.

„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a declarat Gotkowska unui grup de reporteri în timpul unei mese rotunde organizate marți la Ambasada Poloniei din Washington, subliniind „valoarea de descurajare” crucială a prezenței militare americane pe flancul nord-estic.