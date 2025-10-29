Lukoil își vinde toate activele din Republica Moldova după noile sancțiuni internaționale

Gigantul rus Lukoil face un pas strategic major și anunță oficial vânzarea tuturor activelor sale internaționale, inclusiv a celor din Republica Moldova. Decizia vine în urma noilor sancțiuni dure impuse de SUA și Marea Britanie companiilor petroliere ruse, pe fondul războiului din Ucraina. Măsura ar putea schimba semnificativ echilibrul pieței de carburanți din țară.

Lukoil este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energetică moldovenească. Compania deține peste 100 de benzinării, trei depozite de carburanți și un terminal de gaze, având o cotă de piață care depășește o treime din totalul importurilor de combustibil. Practic, o bună parte din aprovizionarea țării depinde de infrastructura controlată până acum de această companie.

Negocierile pentru vânzarea activelor sunt deja în desfășurare, iar printre potențialii cumpărători s-ar putea număra investitori regionali și companii energetice europene. Totuși, tranziția nu va fi una simplă: transferul unei rețele de o asemenea anvergură ridică probleme logistice, juridice și economice.

Specialiștii avertizează că această mutare poate destabiliza temporar piața internă a carburanților. Orice întârziere sau blocaj în procesul de preluare a activelor ar putea duce la fluctuații de preț și probleme în lanțul de aprovizionare, într-un context regional deja fragil.

Pentru autoritățile de la Chișinău, momentul reprezintă o provocare strategică: asigurarea continuității aprovizionării și protejarea pieței interne de efectele unei schimbări bruște de proprietar.