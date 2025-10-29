PISA: Cooperarea militară moldo-română, un factor al stabilității

Războiul din Ucraina a schimbat arhitectura de securitate din regiune, iar cooperarea militară dintre România și Republica Moldova a devenit un element crucial al stabilității pe flancul est-european.

Platforma de experți pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) a scris despre acest lucru.

„Propaganda pro-Kremlin exploatează temerile societății moldovenești, promovând narațiunea falsă conform căreia «armata moldovenească va fi subordonată armatei române». Aceste campanii au ca scop alimentarea temerilor de pierdere a suveranității și subminarea încrederii publice în parteneriatul cu România.În realitate, acordurile bilaterale, în vigoare din 2012 și prelungite prin protocoale ulterioare, reglementează în esență doar cooperarea tehnică, instruirea comună și schimbul de experiență, fără a afecta statutul neutru al Republicii Moldova”, se arată în text.

Se menționează că România oferă sprijin continuu Chișinăului în dezvoltarea capacităților sale de apărare și modernizarea infrastructurii sale militare.

„Așa cum a subliniat recent șeful Statului Major General, generalul Vlad Gheorghiță, România este pregătită să ofere Moldovei sprijin, inclusiv militar, în caz de agresiune, respectând cadrul și obligațiile sale constituționale, mai ales având în vedere că România poate interveni pentru a-și proteja cetățenii dincolo de granițele sale, inclusiv în Moldova. Cu toate acestea, opinia publică din România rămâne rezervată: conform sondajelor recente, doar 28% dintre români ar susține trimiterea de trupe în cazul unui atac rusesc asupra Moldovei, 55% se opun categoric, iar 17% sunt indeciși. Această discrepanță dintre solidaritatea declarativă și reticența populației de a interveni direct demonstrează complexitatea aspectului politic al sprijinului militar”, consideră experții.

Totuși, rămân trei vulnerabilități cheie în acest parteneriat.

„Prima este comunicarea: lipsa unei explicații publice clare a naturii și limitelor parteneriatului bilateral contribuie la extinderea propagandei anti-occidentale. A doua problemă este juridică: deși noua Lege a Apărării din România clarifică unele instrumente de răspuns, scenariile în care sprijinul ar fi acordat Moldovei fără un mandat explicit NATO rămân neexplicate. A treia problemă este structurală, deoarece potențialul militar al Republicii Moldova rămâne limitat, iar modernizarea acesteia depinde în mare măsură de sprijinul extern.

În acest context, campaniile de dezinformare nu numai că subminează încrederea, dar slăbesc și rezistența instituțională a Chișinăului. Consolidarea acestei cooperări necesită o abordare cuprinzătoare bazată pe claritate juridică, comunicare strategică și sprijin concret pentru consolidarea capacităților de apărare”, notează experții.