Solistul Rammstein a filmat la Spitalul de Psihiatrie din Codru

Till Lindemann, solistul trupei germane Rammstein, a realizat, în Republica Moldova, un proiect muzical.

Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru, municipiul Chișinău, a confirmat, pe 25 august, că Till Lindemann a filmat, pentru un proiect artistic, în incinta instituției.

„Instituţia noastră a avut un privilegiu de a deschide porțile pentru un proiect artistic internațional unic, realizat de Till Lindemann, solistul legendar al trupei Rammstein. Filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios. O dovadă că IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie nu este doar un spațiu al profesionalismului medical, ci și un loc deschis pentru cultură și creativitate”, a transmis instituția medicală.

Celebrul solist al trupei germane „Rammstein”, Till Lindemann, a fost văzut, sâmbătă seara, la un hotelul situat în centrul Capitalei. Prezența artistului i-a surprins pe locuitorii din Chișinău, care nu au ratat ocazia să facă selfie-uri cu acesta.

În urmă cu câteva zile, liderul trupei „Rammstein” a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată la Spitalul de Psihiatrie din Codru, fapt ce a alimentat speculațiile privind posibile locații de filmare pentru noul proiect muzical.