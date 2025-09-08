Sondaj: Câte partide ar intra în Parlament în urma parlamentarelor
Potrivit Barometrului Electoral iData (valul 2, septembrie), dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în Legislativ ar accede patru formațiuni politice, fără a fi incluse voturile din diasporă și din stânga Nistrului.
Mai exact, Blocul Patriotic ar obține 42 de mandate (36% din voturile alegătorilor deciși), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 40 de mandate (34,7%), Partidul Nostru (Renato Usatîi) – 10 mandate (8,4%), iar Blocul Alternativa – 9 mandate (7,9%).
Celelalte formațiuni nu ar depăși pragul electoral. Printre acestea se numără Partidul Social-Democrat European (3,9%), Partidul Democrația Acasă (1,7%) și Mișcarea Respect Moldova (1,3%).
Totuși, un element semnificativ al sondajului este ponderea mare a alegătorilor indeciși – circa 30%, ceea ce ar putea influența considerabil rezultatele finale la scrutinul din 28 septembrie.
1 comentariu
Aceste sondaje in campania electorala in general sunt inexacte ca sa fiu elegant.
Scopul urmărit este sa atraga alegatorii care ar prefera partide sau candidati care „nu au șanse” sa fie redirectate catre cei „cu șanse”.
Ciudat este ca manevra nu „prea ține”. Oamenii se încăpățânează să voteze cu cine doresc.
NB Din ce știu AUR Moldova are șanse să treacă de 3%>