Sondaj IMAS, la două luni de la alegeri: Cum ar vota moldovenii, dacă duminică ar avea loc scrutinul parlamentar

Un sondaj realizat de IMAS la două luni de la alegerile parlamentare arată că Legislativul țării ar rămâne, în mare măsură, așa cum a fost ales pe 28 septembrie 2025. Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM. Un număr extrem de mare de moldoveni rămâne indecis.

Potrivit studiului, 22 la sută dintre respondenți nu știu cu ce partid ar vota, dacă ar ajunge acum la urne, iar alți 7 la sută nici nu ar merge la vot.

Din cei deciși, totuși, PAS ar acumula 43%, PSRM – 18;6%, PN – 8,7%, PPDA – 8,7%, B.Alternativa – 8,6% și PCRM – 5,2%.

Sondajul a fost realizat între 18 noiembrie – 4 decembrie 2025, pe un eșantion de 1123 respondenţi, 18 ani şi peste. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Potrivit autorilor, eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.