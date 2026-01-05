Șor, vizat în noi dosare penale privind finanțarea ilicită a partidelor

Șeful Procuratura Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, este vizat în noi cauze penale de amploare ce vizează curățarea sistemului politic de finanțări obscure.

Potrivit lui Dumbravan, pe parcursul anului trecut procurorii au finalizat și trimis în instanță 17 cauze penale care vizează direct Partidul „Șor”, formațiune declarată neconstituțională.

„Procuratura Anticorupție are în examinare mai multe cauze penale privind fenomenul finanțării ilicite a unor partide politice, fiind examinate acțiunile mai multor persoane, inclusiv ale lui Ilan Șor. Acesta este pus sub acuzare într-o cauză ce ține de finanțarea ilicită a partidelor politice, dar este investigat și în alte dosare”, a declarat Marcel Dumbravan.

Om de afaceri și fost deputat, Ilan Șor a fost condamnat definitiv în aprilie 2023 pentru rolul său în „jaful bancar”, fraudă prin care din sistemul bancar al Republicii Moldova a dispărut peste un miliard de dolari. După ce a părăsit Republica Moldova în 2019, în contextul pierderii puterii de către Partidul Democrat condus atunci de Vladimir Plahotniuc, Șor a locuit o perioadă în Israel, iar ulterior s-a stabilit la Moscova, unde ar fi obținut cetățenie și protecție politică.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe Șor să restituie statului peste 5,2 miliarde de lei, prejudiciul cauzat sistemului bancar. Solicitările de extrădare înaintate de autoritățile de la Chișinău nu au primit un răspuns din partea autorităților ruse.

Ilan Șor este sancționat de Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada și Marea Britanie pentru operațiuni de influență în favoarea Rusiei, inclusiv finanțarea ilegală a partidelor, coruperea alegătorilor, proteste plătite și tentative de destabilizare a proceselor electorale din Republica Moldova.

Potrivit Serviciul de Informații și Securitate, Șor ar coordona din Moscova o rețea de partide-satelit, ONG-uri, influenceri și instituții media implicate în alegerile din 2024 și 2025, inclusiv în referendumul privind aderarea la UE. Autoritățile estimează finanțări de peste 400 de milioane de euro doar în 2025, prin mecanisme opace ce ar include criptomonede, dezinformare și operațiuni clandestine.

La 1 decembrie 2025, Ilan Șor a anunțat suspendarea așa-numitelor „proiecte sociale” din Republica Moldova, acuzând guvernarea că i-ar fi blocat activitățile. Experții au avertizat însă că mesajul ar putea face parte dintr-o reconfigurare de strategie a Moscovei, după eșecurile rețelelor proruse la ultimele scrutine.