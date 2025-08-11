SOS pentru pădurile Moldovei: experții cer reforme și acțiuni urgente

Defrișările ilegale, corupția și lipsa unei viziuni coerente pun în pericol grav pădurile Republicii Moldova. La masa rotundă organizată de Alianța „MOLDOVENII”, specialiști din domeniul mediului au tras un semnal de alarmă: fără măsuri radicale, refacerea fondului forestier ar putea dura zeci de ani. Situația este amplificată de tăieri masive, insuficiența personalului calificat în inspectoratele de mediu și campanii de plantare făcute mai mult pentru imagine decât pentru rezultate reale.

Experții au identificat un set clar de soluții. Printre acestea se numără lansarea unui program național de reîmpădurire, care să implice activ comunitățile locale, precum și introducerea educației ecologice obligatorii în școli. De asemenea, monitorizarea permanentă a stării pădurilor, cu ajutorul tehnologiei moderne, este considerată esențială pentru prevenirea tăierilor ilegale și intervenția rapidă în caz de degradare.

Un alt punct critic este reformarea politicilor de mediu, astfel încât gestionarea fondului forestier să fie transparentă, eficientă și lipsită de interese obscure. În prezent, lipsa coordonării între instituțiile statului și autoritățile locale face imposibilă aplicarea coerentă a măsurilor de protecție.

Specialiștii subliniază că pădurile Moldovei nu sunt doar „plămânii țării”, ci și un element vital în protejarea surselor de apă, menținerea biodiversității și combaterea schimbărilor climatice. Pierderea acestui patrimoniu natural ar avea efecte ireversibile asupra mediului și calității vieții populației.

De aceea, experții cer o colaborare reală între ministere, administrațiile locale și societatea civilă, avertizând că doar prin acțiuni unite și susținute se poate opri degradarea continuă. Orice întârziere nu face decât să prelungească perioada de refacere și să adâncească pierderile ecologice și economice.

În concluzie, salvarea pădurilor Moldovei nu este doar o chestiune de mediu, ci o prioritate națională, de care depinde securitatea ecologică și sănătatea generațiilor viitoare.