Șoseaua Hâncești din Chișinău intră în reabilitare: Autoritățile anunță lucrări ample

Primăria Chișinău anunță lansarea unui nou proiect de reabilitare a șoselei Hâncești, una dintre principalele artere de circulație ale capitalei. Potrivit primarului Ion Ceban, lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și vor fi realizate etapizat.

Proiectul vizează modernizarea unui tronson cu o lungime de aproximativ 1,5 kilometri și include atât reparația carosabilului, cât și amenajarea infrastructurii adiacente.

Conform informațiilor prezentate de edil, sunt prevăzute lucrări de pavare a trotuarelor, modernizarea iluminatului stradal, amenajarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a unei piste pentru bicicliști. Totodată, proiectul include instalarea mobilierului urban și reabilitarea căilor de acces.

În cadrul aceleiași inițiative, va fi reabilitată integral și strada Mitropolit Iurie Grosu, care face legătura între șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi.

Primarul Ion Ceban a amintit că, în anii precedenți, pe anumite porțiuni ale șoselei Hâncești au fost efectuate lucrări de reparație, inclusiv pe segmentul care duce spre intrarea în raionul Ialoveni.

Autoritățile municipale susțin că proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii urbane și are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și a accesibilității în zonă.