Soții și fiica lor decedați într-un accident în Grecia, petrecuți pe ultimul drum

Soții și fiica cea mică a lor decedați într-un accident cumplit produs în Grecia au fost înmormântați astăzi la Strășeni.

Slujba de înmormântare a început la ora 10:00 la Biserica ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul Străşeni.

Amintim că accidentul s-a produs în apropierea orașului Salonic. În urma impactului violent dintre autoturismul în care se afla familia și autocisterna, părinții și fiica lor au murit pe loc. Singura supraviețuitoare este fetița de șapte ani, care a fost internată în spital.

Fetița rămasă orfană va rămâne în grija mătușii din partea mamei. Autoritățile din Republica Moldova și cele din Grecia continuă procedurile necesare pentru repatrierea minorei.