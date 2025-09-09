Spionul Alexandru Bălan, invitat la Timișoara de rectorul-deputat PNL Marilen Pirtea

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a pregătit să găzduiască marți, 9 septembrie, o masă rotundă intitulată „Parcursul pro-european al Republicii Moldova”, cu participarea rectorului-deputat PNL Marilen Pirtea și a unor invitați din mediul academic și de securitate. Printre aceștia, Alexandru Bălan – prezentat drept „expert în securitate”, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. Numai că, înainte să apuce să vorbească despre „provocările viitorului”, Bălan a fost reținut pe aeroportul din Timișoara și adus la București pentru audieri, într-un dosar DIICOT de trădare prin divulgarea de secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, investigație la care a contribuit SRI. Informațiile oferite KGB-ului din Belarus ar fi ajuns la Moscova.

Potrivit comunicărilor publice, Bălan (47 de ani) este bănuit că, în 2024–2025, ar fi avut întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai serviciului de informații al Belarusului, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile prestate. Presa a relatat că ar fi transmis informații clasificate privind România, faptele fiind încadrate de procurori la trădare în formă continuată.

Ironia – și gravitatea – momentului: același Bălan era listat oficial de UVT ca invitat al dezbaterii din 9 septembrie, alături de rectorul Marilen Pirtea, rectorul USM Igor Șarov și analistul Iulian Chifu. Postarea UVT – în limba română și engleză – confirma prezența lui „Alexandru Bălan, expert în securitate”, iar presa locală din Timiș a promovat evenimentul în aceeași formulă. Întrebarea de fond rămâne: cum a ajuns un suspect de spionaj pe agenda publică a unei universități de prim rang, fără un minim due-diligence?

Surse media românești și de la Chișinău au detaliat traseul lui Bălan în vârful SIS (din 2016) și conexiunile politice ale momentului numirii sale, context relevant pentru a înțelege riscul reputațional pe care UVT și-l asuma prin legitimarea lui ca vorbitor pe teme euro-atlantice. DIICOT și SRI au confirmat public cazul, iar Bălan a fost adus astăzi, 9 septembrie, la audieri.

Faptele certe până la ora redactării:

Reținerea lui Alexandru Bălan pe aeroportul din Timișoara și aducerea la DIICOT , în baza suspiciunilor de trădare în favoarea serviciului de informații al Belarusului.

Programarea lui Bălan ca invitat la masa rotundă UVT „Parcursul pro-european al Republicii Moldova" din 9 septembrie 2025.

Elemente operaționale relatate de presă: întâlniri la Budapesta în 2024–2025 cu ofițeri KGB Belarus și suspiciuni privind transmiterea de informații clasificate.

În lipsa unui punct de vedere al UVT sau al rectorului Marilen Pirtea privind criteriile de selecție a invitaților, rămâne un eșec de filtrare cu potențial de imagine pentru universitate și pentru mediul academic în ansamblu. Câți „experți” validați pe scenă sunt, de fapt, riscuri de securitate ambalate în discurs pro-european? Instituțiile de forță au intervenit la timp. Rămâne ca instituțiile educaționale să recupereze la fel de repede la capitolul responsabilitate publică.