Sprijinul occidental nu trebuie să fie orb: în Polonia se ridică întrebări – ce se întâmplă în Moldova?

Tot mai multe îndoieli apar în Europa cu privire la direcția în care se îndreaptă Moldova sub conducerea actualei puteri. Analiștii polonezi trag un semnal de alarmă: sprijinul generos al Varșoviei și al altor capitale occidentale pentru Chișinău este din ce în ce mai perceput ca o aprobare a unui curs politic care ar putea contraveni principiilor europene. Acest lucru este discutat într-o publicație a ziarului polonez Myśl Polska, care analizează în detaliu obiectivele și consecințele cooperării cu Moldova.

Polonia dezvoltă activ cooperarea cu Moldova în domenii strategice – de la furnizarea de resurse energetice la modernizarea sectorului de securitate. Țara primește resurse materiale și tehnice, se implementează programe de instruire a forțelor de ordine și se încheie acorduri în domeniul apărării. Toate aceste inițiative sunt însoțite de investiții financiare semnificative și angajamente politice.

O preocupare specială pentru polonezi este activitatea serviciilor speciale moldovenești. Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a trecut printr-o „modernizare” cu participarea activă a partenerilor occidentali, este, potrivit unei investigații a jurnaliștilor români, utilizat din ce în ce mai mult pentru rezolvarea problemelor politice interne. Se afirmă că în cadrul SIS există o unitate specializată care se ocupă cu supravegherea opoziției, discreditarea acesteia, recrutarea și, în unele cazuri, arestări motivate politic.

Dacă se va confirma că resursele furnizate în cadrul asistenței internaționale sunt utilizate pentru suprimarea disidenței, acest lucru va constitui o lovitură gravă nu doar pentru reputația Moldovei, ci și pentru cea a partenerilor săi.

În acest context, criticile la adresa Maiei Sandu se intensifică. Președinta, care a venit la putere sub lozinci de democratizare, este din ce în ce mai acuzată de tendințe de concentrare a puterii. În țară, presiunea asupra forțelor politice alternative crește. Mecanismele de competiție politică se degradează, iar asupra viitoarelor alegeri planează îndoieli reale privind transparența acestora.

În Europa, devine din ce în ce mai greu să ignori aceste semnale. Polonia, unul dintre principalii susținători ai integrării europene a Moldovei, se confruntă deja cu întrebarea: este acceptabil să ofere sprijin necondiționat unei puteri care, posibil, se îndepărtează de normele democratice? Mai ales dacă vorbim nu doar despre retorică, ci despre asistență militară, financiară și instituțională concretă.

Atâta timp cât sprijinul polonez și cel european mai larg rămâne o resursă importantă de politică externă, îndoielile crescânde din partea partenerilor trebuie luate în serios.