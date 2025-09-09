SRI și DIICOT nu știau nimic despre spionul Bălan. Serviciile secrete străine au documentat cazul de spionaj

Analistul Sorin Ioniță, apropiat de guvernarea de la București, nu este convins că operațiunea de reținere a spionului pro rus Alexandru Bălan, ieri, pe Aeroportul din Timișoara, sub acuzația că ar fi furnizat informații Belarusului, punând în pericol securitatea României, este rezultatul competenței ofițerilor români din Serviciul Român de Informații.

Alexandru Bălan, fost directorul adjunct în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – omolog al SRI – ar fi avut câteva întâlniri în cursul anilor trecuți cu ofițeri ai FSB, serviciul de informații al Rusiei, acoperiți ca fiind ofițeri ai Belarusului, pe teritoriul mai multor țări. El a fost reținut luni, 8 septembrie, la Timișoara, și adus la București, pentru a fi anchetat de procurorii DIICOT pentru acuzația de trădare, având în vedere că acesta are și cetățenie română.

Marți, 9 septembrie, Alexandru Bălan trebuia să participe la o conferință organizată de Universitatea din Timișoara, alături de un marcant lider al Partidului Național Liberal și chiar de un conferențiar al Academiei Militare, fost consilier prezindențial, și expert în securitate, motiv pentru care, Sorin Ioniță trage concluzia că nimeni din interior serviciilor noastre nu a cunoscut anterior activitatea de spionaj a lui Bălan, ci totul a fost, de fapt, o operațiune a unor ofițeri străini.

Iată ce-a scris Sorin Ioniță, pe contul său de Facebook, marți dimineața:

„Şi tot una cu SRI, mult mai gravă

Peste două ore (n.r. 10.30) trebuia să înceapă la Universitatea din Timişoara frumoasa conferinţă la care spionul rus Alexandru Bălan, pus adjunct al serviciului de informaţii al Moldovei în 2016 de Plahotniuc, era invitat de onoare. Expert în securitate, evident, că în ce altceva. Mă uit la line-up vorbitori şi am o puternică intuiţie cam pe ce linie s-a făcut lipeala.

Colaj Sorin Ioniță, Facebook

Şi mă întreb serios ce rol au jucat de fapt aici serviciile noastre din moment ce n-au avertizat pe rectorul Pirtea, puternic vehiculat zilele astea prin PNL ca ministru înlocuitor al lui David, să nu se afişeze totuşi cu spionul rus pe care, vezi Doamne, ei îl documentau de ceva vreme. Ca să nu mai zic de Chifu, conferenţiar la Academia militară şi coordonator de doctorate – wait a minute – la SRI, (n.r. Iulian Chifu nu a coordonat doctorate la Academia SRI) iar pe vremea regimului Plahotniuc susţinător al cooperării cu acesta.

Deci nu cumva operaţiunea nu a fost aşa eroică cum au dat-o ei la presă? Nu cumva cazul ni l-au băgat pe gât cehii, care nu prea fac jocuri duble cu ruşii, iar noi n-am avut ce face şi a trebuit să-l săltăm pe asta când a aterizat la Timişoara că altfel ne făceam de râs în NATO? Dar cu complicităţile din sistem ce facem, le băgăm iar sub preş? Sunt mai multe tabere în SRI, una pro-NATO şi alta care joacă la două capete? Ori fractura e SRI-SIE?

Ca civil, mi-e imposibil să ştiu ce fac serviciile, cine-i cu cine, dar ceva pe-aici nu prea se leagă cum trebuie. Oare preşedintele Nicuşor Dan are vreo opinie despre vulnerabilităţile astea de securitate sau aşteptăm congresul PSD ca să nu apară tensiuni în coaliţie?”.