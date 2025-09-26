Stamate vrea anchetă parlamentară privind ajutoarele de stat acordate de PAS 

Olesea Stamate, candidată independentă la alegerile parlamentare, a declarat că va solicita formarea unei comisii de anchetă parlamentară pentru examinarea modului în care guvernarea PAS a alocat ajutoarele de stat.

„Voi solicita, în cadrul Parlamentului, să creăm o comisie de anchetă parlamentară, ca să examinăm toate ajutoarele care au fost oferite de stat în timpul actualei guvernări, prin mecanisme precum ODA sau AIPA. Să vedem cât de corect și cât de transparent au fost alocați acești bani”, a afirmat Olesea Stamate.

„Cred că acest lucru este un prim pas pentru creșterea eficienței și transparenței utilizării resurselor bugetare”, a adăugat Stamate.

Amintim că Olesea Stamate a fost aleasă deputat în urma alegerilor parlamentare anticipate din 2021, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Pe 4 aprilie 2025, aceasta a fost exclusă din PAS. În aceeași zi, formațiunea i-a cerut să-și depună mandatul de deputat. Pe 16 aprilie, Stamate și-a anunțat retragerea din fracțiunea PAS. Ea a anunțat atunci că își va continua activitatea ca deputat, doar că neafiliat.