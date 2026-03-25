Starea de urgență în sectorul energetic a intrat în vigoare de astăzi. Hotărârea care prevede instituirea acestui regim pentru 60 de zile a fost publicată în ediția Monitorului Oficial de miercuri.

Autoritățile menționează că starea de urgență va permite acțiuni rapide și coordonate. Aceasta va facilita menținerea insulelor de consum, asigurarea resurselor energetice prin contracte de ajutor de avarie și interconexiuni, precum și intervenții rapide în achiziții și protecția infrastructurii critice.

La necesitate, Guvernul va putea dispune raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să fie protejate obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale.

Executivul a propus instituirea stării de urgență, după ce principala linie electrică care alimentează Republica Moldova – linia Vulcănești-Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.