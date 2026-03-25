Vladimir Bolea anunță că statul nu va plafona prețurile la carburanți

Autoritățile nu intenționează să plafoneze prețurile la carburanți, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, o astfel de intervenție administrativă ar putea duce la perturbări pe piață și chiar la dispariția produselor. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

„Plafonarea în formă mecanică, printr-o decizie a Guvernului sau a Ministerului Finanțelor, duce în totalitatea sa la dispariția acestui tip de produs”, a explicat ministrul.

Bolea a subliniat că simpla limitare a prețurilor nu rezolvă problema, dacă nu este însoțită de măsuri clare privind acoperirea diferențelor de cost. El a oferit și un exemplu: dacă prețul real al carburanților ar ajunge la 34 de lei, dar ar fi plafonat la 30 de lei, diferența de 4 lei ar trebui compensată din alte surse.

„Cine plătește această diferență? În final, tot cetățenii”, a punctat ministrul.

Oficialul a menționat că, deși în unele state europene s-au aplicat astfel de măsuri, acestea au implicat intervenții bugetare semnificative. În acest context, el a ridicat întrebarea dacă este corect ca toți contribuabilii, inclusiv cei care nu dețin automobile, să suporte aceste costuri.

„Nu știu în ce măsură cetățenii care nu au mașini sunt gata să plătească din buget pentru a compensa aceste diferențe de preț”, a concluzionat Vladimir Bolea.

Precizăm că, pentru miercuri, 25 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri la carburanți. Astfel, un litru de benzină A95 va costa 29,04 lei, cu 37 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar un litru de motorină va costa 30,18 lei, cu 16 bani mai mult.