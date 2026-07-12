Start admiterii la liceele din Chișinău: Când și cum se depun dosarele

Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în liceele din municipiul Chișinău își vor putea depune dosarele din 13 iulie. Înscrierea se va face exclusiv online, prin platforma escoala.chisinau.md.

Direcția educație, tineret și sport a municipiului Chișinău precizează că prima etapă a admiterii se va desfășura până pe 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult trei licee, în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs, în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile.

La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau a certificatului de naștere.

Potrivit autorităților municipale, procesul de admitere este organizat conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și se desfășoară în format digital. Absolvenții sunt îndemnați să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează și să depună dosarele în perioada stabilită.