Statele Unite vând arme de 10 miliarde de dolari pentru Ucraina prin aliații NATO

Donald Trump a anunțat un nou plan de furnizare de arme Ucrainei. Echipamentele vor fi plătite de aliații europeni din NATO.

Pachetul ar urma să includă nu doar sisteme antiaeriene, ci și arme ofensive, printre care rachete cu rază lungă de acțiune, ce ar putea atinge ținte aflate adânc în interiorul Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis deja mulțumiri președintelui american.

Donald Trump, președintele SUA: „Am tot auzit vorbe (de la Putin). Sunt doar vorbe. Doar vorbărie, iar apoi rachetele lovesc Kievul și ucid 60 de oameni. Asta trebuie să înceteze”.

Dezamăgit de Vladimir Putin, Donald Trump a anunţat, de la Casa Albă, o schimbare majoră în politica externă a Statelor Unite: Ucraina va primi echipamente militare moderne, prin intermediul statelor membre NATO.

Donald Trump, președintele SUA: „Vom fabrica arme de ultimă generație care vor fi trimise către NATO. NATO poate alege ca unele dintre ele să fie trimise în alte țări. (…) Statele Unite nu vor face nicio plată. Nu le cumpărăm, dar le vom fabrica, iar ei (statele NATO) le vor plăti”.

Aliații europeni din NATO nu doar că vor plăti armele, ci se vor ocupa și de livrare și distribuirea acestora. Acest mecanism a fost propus luna trecută de președintele ucrainean, la summitul Alianței de la Haga.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ceea ce vom face este să lucrăm prin sistemele NATO, pentru a ști exact de ce are nevoie de Ucraina.(…) Asta va însemna că Ucraina va putea primi cantități foarte mari de echipament militar, atât pentru apărare aeriană, cât și rachete, muniție și așa mai departe”.

Trump: „Putin păcălit mulți oameni”

Potrivit publicației Axios, care citează o sursă apropiată de Casa Albă, în val, Statele Unite vor vinde arme de aproximativ 10 miliarde de dolari către aliații din NATO, care le vor livra ucrainenilor.

E vorba despre rachete, muniție de artilerie și echipamente antiaeriene, între care și 17 lansate Patriot.

Reporter: Când vă așteptați să ajungeți în Ucraina?

Donald Trump: Ei bine, unele vor ajunge foarte curând, chiar în câteva zile. Câteva dintre țările care au sistemele Patriot vor face un schimb, iar noi le vom înlocui sistemele Patriot cu altele.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Dacă aș fi Vladimir Putin astăzi și v-aș auzi vorbind despre ce plănuiți să faceți în 50 de zile și cu această declarație, m-aș gândit dacă nu cumva ar trebui să tratez negocierile privind Ucraina cu mai multă seriozitate”.

Trump a povestit că și soția lui, Melania, ia atras atenția lui Putin nu și de încredere.

Donald Trump, președintele SUA: „Am vorbit mult cu (Putin) despre cum să încheiem acest conflict, iar de fiecare dată când am închis telefonul am: „Ei bine, a fost un apel plăcut.” Mergeam acasă și îi spuneam Primei Doamne: „Am vorbit azi cu Vladimir. Am avut o conversație minunată.” Iar ea îmi răspunde: „Ah, da? Tocmai a mai fost bombardat un oraș.” Așa că e ca și cum… uite, nu vreau să spun că este un asasin, dar e un tip dur. Sa dovedit asta de-a lungul anilor. A păcălit mulți oameni”.

Trump spune că Putin are 50 de zile să cadă la cunoștință cu Ucraina. Altfel, va impune, cu ajutorul Congresului, așa-numite sancțiuni secundare statelor care cumpără petrol, gaze sau uraniu din Rusia. Sunt vizate state care susțin indirect economia rusă, precum China, India sau Brazilia.

Richard Blumenthal, senator SUA: „Cea mai importantă este unitatea noastră. Republicani și democrați sunt uniți în acest proiect, laolaltă cu liderii europeni, în pofida divergențelor de opinie inerente. Vrem să nu folosim această unitate și pentru a confisca activ rusești. asasin care caută doar limbajul forței”.

În Rusia, declarațiile lui Trump au provocat o reacție surprinzătoare la Bursa din Moscova, care a crescut cu două procente și jumătate. Analiștii spun că rușii se așteaptă la măsurile mai drastice din partea americanilor. De altfel, vicepreședintele Consiliului Federației, Constantin Kosacev, a declarat că spusele lui Trump nu vor afecta în vreun fel starea de spirit de la Kremlin.