Statul a vândut 80% din acțiunile „Moldasig” unei firme din Viena

Agenția Proprietății Publice a anunțat finalizarea cu succes a procesului de vânzare a pachetului majoritar de 80% din acțiunile Societății de Asigurare „Moldasig” S.A.

Cumpărătorul este Vienna Insurance Group (VIG), liderul pieței de asigurări din Europa Centrală și de Est.

Tranzacția s-a realizat prin licitație cu strigare, pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, într-un proces transparent și anunțat în avans în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 20 iunie 2025.

Vienna Insurance Group a achiziționat pachetul de 480.000 de acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social al „Moldasig” S.A., în valoare de 138,81 milioane de lei. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat astăzi, 25 august 2025.

Prin această achiziție, Vienna Insurance Group reflectă angajamentul pe termen lung față de Republica Moldova și încrederea sa în parcursul de integrare europeană a țării, confirmând caracterul transparent și profesionist al procesului.

Peter Höfinger, vicepreședinte al Consiliului de Administrație VIG și membru responsabil pentru piața Republicii Moldova, a declarat: „Prin această investiție demonstrăm angajamentul nostru puternic față de Republica Moldova. Ca lider în Europa Centrală și de Est, obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea economiei locale prin consolidarea pieței de asigurări, în beneficiul populației. Avem încredere în parcursul de aderare la Uniunea Europeană și vom aduce expertiza noastră pentru a spori stabilitatea în domeniul protecției împotriva riscurilor”.

Transferul efectiv al acțiunilor va fi finalizat în zilele următoare, după care tranzacția va fi raportată Consiliului Concurenței, conform legii.

„Această vânzare marchează un pas important pentru consolidarea sectorului asigurărilor și pentru dezvoltarea economiei naționale. Atragerea unui investitor strategic precum Vienna Insurance Group garantează stabilitate financiară, servicii moderne și beneficii directe pentru cetățeni și mediul de afaceri. Procesul s-a desfășurat competitiv și transparent”, a declarat Roman Cojuhari, directorul general al Agenției Proprietății Publice.

Vienna Insurance Group este prezentă pe piața Republicii Moldova din 2014, prin compania „Donaris”, care deservește peste 120.000 de clienți. La nivel global, VIG reunește peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii în 30 de țări, gestionând un portofoliu de 33 de milioane de clienți și având circa 30.000 de angajați. Grupul are listări bursiere la Viena (din 1994), Praga (2008) și Budapesta (2022), deține rating A+ cu perspectivă stabilă acordat de Standard & Poor’s și cooperează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.

„Moldasig” S.A., al treilea jucător de pe piața locală cu o cotă de 14,36% și peste 160.000 de clienți, va beneficia de integrarea într-un grup cu expertiză și resurse solide, ceea ce va contribui la consolidarea și modernizarea sectorului asigurărilor din Republica Moldova.