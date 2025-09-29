Statul colectează mai mult, dar cheltuie și mai mult: deficit bugetar de 7,48 miliarde lei

În perioada ianuarie–august 2025, veniturile la bugetul de stat au însumat 50,01 miliarde lei, marcând o creștere de 16,2 % față de aceeași perioadă din 2024. Din aceste venituri, Serviciul Fiscal de Stat a contribuit cu 21,39 miliarde lei (+14,4 %), iar Serviciul Vamal cu 26,14 miliarde lei (+6,6 %). Categoria „alte venituri” a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, dublându-se până la 4,91 miliarde lei.

Pe partea de cheltuieli, statul a alocat 57,49 miliarde lei, cu 12,6 % mai mult comparativ cu anul precedent, ceea ce a generat un deficit bugetar de 7,48 miliarde lei pentru perioada raportată.

Pentru acoperirea acestui deficit, statul a utilizat mai multe surse: împrumuturi interne de 8,98 miliarde lei, fonduri externe de 2,81 miliarde lei și reducerea soldurilor bănești cu 4,31 miliarde lei.

La 31 august 2025, soldurile conturilor bugetare se ridicau la 10,42 miliarde lei, din care aproximativ 1,06 miliarde erau destinate proiectelor finanțate din surse externe.

Această discrepanță între venituri și cheltuieli reflectă provocările pe care le are statul în echilibrarea bugetului, chiar și în condițiile unor încasări mai mari.