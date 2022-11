Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, acuză Procuratura Anticorupție că ar fi devenit o subdiviziune a Președinției Maiei Sandu. Reacția acestuia vine după ce săptămâna trecută a prezentat mai multe informații pe rețelele de socializare despre „implicarea actualei puteri în falsificarea unui dosar penal împotriva mea în Ucraina și trimiterea acestuia în judecată.”

Potrivit lui Stoianoglo, extrem de deranjată de postare s-ar fi arătat Procuratura Anticorupție, „chiar dacă, practic deloc nu i-am atins în comentariul meu precedent.”

„Reacția Președinției a fost una evidentă – că nu e adevărat, chiar dacă nu a negat nici faptul vizitei Președintelui la Kiev și nici întâlnirea acesteia cu Procurorul General al Ucrainei. Între timp, extrem de deranjată de postarea mea s-a arătat Procuratura Anticorupție, chiar dacă, practic deloc nu i-am atins în comentariul meu precedent. Cred că e clar pentru toți care este motivul pentru o astfel de reacție bolnăvicioasă. Procuratura a devenit o subdiviziune a Președinției, care, în loc să investigheze faptele prezentate, a ieșit cu declarații furibunde despre vinovăția mea în infracțiunile ce mi se incriminează.”, a relatat Alexandr Stoianoglo.

Cât ține de dovezile înaintate împotriva sa, Stoianoglo spune că acesta au fost scoase din dosarul penal, facerea lor publică fiind însă interzisă prin lege.

„Acum, cât ține de așa-numitele dovezi – beton împotriva mea, care, de altfel, au fost scoase din dosar penal, facerea lor publică fiind interzisă prin lege. Sunt acuzat că de mai multe ori m-am întâlnit cu V. Platon și că înregistrări relevante în aceste sens au fost găsite în agenda mea de lucru. De fapt, în activitatea mea am avut întrevederi cu sute de persoane, inclusiv cu V.Platon și niciodată nu am ascuns acest lucru, o astfel de interdicție nefiindu-mi stabilită. Într-al doilea rând, toate întâlnirile mele, inclusiv cea cu Platon, au avut loc în biroul meu de serviciu. Și principalul lucru – toate întâlnirile mele au avut un singur scop – investigarea furtului miliardului. Eu personal am scris kilograme de hârtie pentru a înțelege mai bine esența acestei fraude și pentru a găsi soluții de recuperare a banilor. Toate aceste înscrisuri au fost ridicate de procurori în timpul perchezițiilor și s-au putut convinge că implicarea mea în investigarea furtului miliardului nu a fost formală. De altfel, exact în acest scop m-am întâlnit și cu avocații lui V. Filat, și cu cei ai lui I. Șor.”, a adăugat Procurorul General suspendat.

În context, acesta se arată convins că este persecutat anume pentru că ar fi încercat să elucideze furtul miliardului, iar toate investigațiile în dosarul denumit generic -„Furtul Miliardului” ar fi stopate.

„Prin urmare, ce anume am încălcat este dincolo de înțelegerea mea. Evident că sunt persecutat anume pentru că am încercat să elucidez furtul miliardului. Și credeți-mă, nu e o simplă declarație. A auzit cineva, în ultimul an, măcar ceva despre evoluția anchetei pe frauda bancară? Nici nu veti auzi, pentru că toate investigațiile au fost stopate, iar dosarele care au fost trimise în judecată anul trecut au fost inițiate și investigate în perioada mea de activitate, expedierea lor în judecată fiind planificată pentru sfârșitul anului 2021. Cât despre plecarea lui O. Iachimovschi din grupul de urmărire penală pe dosarul furtul miliardului, despre care s-a anunțat de curând, face ca investigația pe caz să fie extrem de îndoielnică.

Și mai există un argument-beton, prezentat publicului de procurori. Se pare că, pentru prima dată în istorie, am făcut uz de dreptul Procurorului General (atenție la dreptul conferit prin lege – art. 460, alin.(din Codul de procedură penală al RM) și am suspendat executarea pedepsei lui V.Platon, care fusese condamnat ilegal, fapt care i-a permis ulterior să părăsească țara. Și aici, totul este cu susul în jos. În primul rând, dreptul de a suspenda executarea pedepsei, eu, în calitate de procuror general, l-am aplicat atât înainte, cât și după cazul Platon. Toate acestea au fost realizate în baza rapoartelor procurorilor inferiori, coordonate cu subdiviziunile corespunzătoare din cadrul Procuraturii Generale.”, a mai relatat Stoianoglo.

În același timp, Stoianoglo a ținut să le reamintescă celor aflați putere că acesta a devenit Procuror General după adoptarea, de către Parlamentul Republicii Moldova, a Declarației privind caracterul captiv al statul, prin care, Procuratura a fost recunoscută ca fiind principalul instrument de luptă împotriva oponenților politici, de preluare a afacerilor, a încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

„Sute de persoane nevinovate au fost persecutate și condamnate ilegal, multe dintre ele fiind private de libertate. Cum ar fi trebuit să acționeze Procurorul general în această situație? În al doilea rând, ulterior, V.Platon a fost achitat din lipsă de dovezi privind implicarea sa în furtul miliardului. Cei care încă se mai îndoiesc de acest lucru, pot urmări procesul de judecată pentru a se convinge. Apropo, o comisie instituită acum un an de către Președinta Sandu a constatat recent și că Platon a fost condamnat ilegal. Și atunci, poate cineva să înțeleagă ce anume am încălcat eu prin exercitarea dreptului meu? Anume aceste fapte, în versiunea procurorilor, sunt cele mai grave probe împotriva mea, altele nu există. Pentru mine nu a fost o descoperire că o parte dintre procurori sunt lipsiți de conștiință, onoare și demnitate elementară. Exemplele pe care le-am adus arată că ei și-au pierdut și bunul simț, descernământul și rațiunea. Și aceasta nu mai este doar problema mea, ci a întregii țări, pentru că asemenea standarde de acuzații sunt înaintate astăzi și față de simpli cetățeni.”, a conchis Alexandr Stoianoglo.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!