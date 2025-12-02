Gimnaziul din Singureni va purta numele fostului ministru al Educației, Leonid Bujor

Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, poartă oficial numele fostului deputat și ministru al Educației, Leonid Bujor. Ceremonia de redenumire a adunat zeci de localnici, rude, colegi și prieteni ai regretatului om de stat, iar elevii au vorbit despre responsabilitatea pe care o simt purtând numele acestuia.

Atmosfera evenimentului a fost una solemnă, marcată de mesaje de recunoștință și amintiri despre personalitatea și activitatea celui omagiat. Elevii gimnaziului au mărturisit că schimbarea denumirii este o onoare și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate.

„A fost un eveniment foarte plăcut, frumos, care ne-a creat impresii bune și un omagiu lui Leonid Bujor. Este o faptă pe care nu o vom uita niciodată”, a spus una dintre eleve.

Un alt elev a vorbit despre moștenirea lăsată de fostul ministru: „A fost un domn de onoare, cu multe merite. Este ceva deosebit pentru noi și vom ține minte acest moment”.

Directoarea instituției, Tatiana Cojocaru, a menționat că procesul de redenumire a durat aproape jumătate de an și a implicat o colaborare strânsă între administrație, colectivul pedagogic și familia Bujor.

„Am lucrat în echipă și am pus totul cap la cap, cu multă atenție și responsabilitate. Avem copii străduitori și cadre didactice devotate – am făcut un lucru mare”, a subliniat aceasta.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei a fost discursul tatălui lui Leonid Bujor, în vârstă de 89 de ani.

„Vă doresc multă sănătate, succese și o viață plină de bucurii. Toate bune de pe întregul glob pământesc”, le-a transmis el elevilor și comunității.

Soția lui Leonid Bujor, Valentina Bujor, a declarat că familia trăiește acest moment cu profundă emoție: „Este o mare onoare. Leonid a fost un om de omenie, cu suflet mare, care a iubit oamenii și a lucrat mereu pentru ei”.

Leonid Bujor s-a născut în 1955, în satul Singureni. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova și a avut o carieră politică și profesională remarcabilă, ocupând funcția de ministru al Educației și cea de deputat în Parlament. În 2010, a primit Ordinul de Onoare pentru contribuțiile sale în domeniul educației și dezvoltării sociale.