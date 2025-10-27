Agricultura Moldovei este expusă total în fața secetei care va veni

Chiar dacă ploile actuale dau o falsă impresie de siguranță, experții trag un semnal de alarmă dur: agricultura Republicii Moldova nu este pregătită deloc pentru următoarea secetă. Cea mai mare vulnerabilitate rămâne lipsa perdelelor forestiere, esențiale pentru protejarea terenurilor agricole în perioadele critice.

Datele oficiale arată că doar 1,2% din terenurile agricole sunt protejate de astfel de fâșii, deși standardul minim ar trebui să fie de cel puțin 4%. Mai grav, aproximativ un sfert din aceste perdele forestiere sunt degradate și nu mai oferă nicio protecție culturilor agricole, ceea ce lasă câmpurile complet expuse.

Proiectele de reabilitare și extindere a acestor bariere naturale avansează într-un ritm lent și acoperă doar o mică parte din necesitățile reale ale sectorului agricol. În paralel, birocrația sufocă inițiativele noi, iar fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru intervenții de amploare.

Specialiștii cer autorităților acțiuni urgente și concrete: replantarea perdelelor, regenerarea zonelor degradate și investiții consistente în infrastructura de protecție agricolă. În lipsa acestora, următoarea secetă ar putea lovi fermierii moldoveni mai dur decât oricând.

Experții avertizează că efectele nu vor fi doar locale, ci și economice, pentru că pierderile masive din agricultură pot destabiliza piețe întregi și pot genera crize alimentare. Timpul pentru intervenții strategice se scurge rapid.