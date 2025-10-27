Carrefour ar putea pleca din România, iar piața se pregătește de un cutremur comercial

Gigantul francez Carrefour analizează serios o retragere din Europa Centrală și de Est, iar România este pe lista țărilor vizate. Mișcarea ar marca una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani pe piața locală a retailului alimentar.

Surse din industrie susțin că grupul ar fi început deja procesul de vânzare a operațiunilor din România, căutând potențiali cumpărători. Discuțiile sunt confidențiale, dar existența lor indică o posibilă decizie strategică luată la nivel înalt în interiorul companiei.

Oficial, Carrefour a transmis doar că își reevaluează portofoliul global, fără să confirme sau să infirme intenția de retragere. În termeni practici, o astfel de mișcare ar putea însemna o repoziționare radicală a pieței locale de retail.

Retragerea unui jucător de talia Carrefour ar lăsa un gol uriaș în comerțul românesc. Mii de angajați, sute de magazine și o rețea logistică amplă ar urma să fie preluate sau restructurate, ceea ce ar schimba echilibrul de forțe în sector.

Experții avertizează că o asemenea mutare ar putea stimula o nouă rundă de consolidări în retail, cu intrarea altor companii mari sau cu extinderea competitorilor deja existenți. Piața se pregătește de o perioadă intensă de negocieri și posibile schimbări majore.