Studii peste Prut: Universitățile din Iași oferă mii de locuri pentru românii de pretutindeni

Absolvenții de liceu se pregătesc să aleagă facultatea, iar universitățile din Iași și-au prezentat deja oferta pentru admiterea din acest an. Instituțiile de învățământ superior pun la dispoziția candidaților mii de locuri la programele de licență, masterat și doctorat, iar tinerii din Republica Moldova beneficiază de facilități precum burse, locuri finanțate de la buget și cazare gratuită în cămine.

Cea mai extinsă ofertă este cea a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care scoate la concurs peste 13.600 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat. Totodată, instituția introduce patru programe noi de studii: unul de licență, Matematică–Informatică în limba engleză, și trei programe de master dezvoltate de facultățile de Economie și Administrarea Afacerilor, Teologie Ortodoxă și Geografie-Geologie.

Prorectorul universității, Ionuț Nistor, a declarat că peste 8.300 de locuri sunt destinate programelor de licență, dintre care mai mult de jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat. Pentru programele de master sunt disponibile aproximativ 5.000 de locuri, jumătate dintre acestea fiind, de asemenea, bugetate. Totodată, universitatea rezervă 800 de locuri la licență și aproximativ 500 la master pentru românii de pretutindeni, dintre care majoritatea sunt finanțate de la buget.

Și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vine cu o ofertă extinsă, punând la dispoziție peste 2.500 de locuri la licență și peste 300 de locuri fără taxă pentru românii de pretutindeni. În perioada admiterii, candidații din alte localități, inclusiv cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în căminele instituției.

Potrivit prorectorului Marinel Temneanu, universitatea oferă 2.568 de locuri la licență pentru cetățenii români și ai statelor membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă peste 300 de locuri destinate românilor de pretutindeni. De asemenea, pentru studiile de master au fost alocate mai multe locuri bugetate decât în anul precedent.

O ofertă importantă are și Universitatea de Științele Vieții din Iași, care pune la dispoziție aproximativ 1.500 de locuri pentru programe din domenii precum medicina veterinară, agricultura, ingineria alimentelor și protecția mediului.

Prorectorul Vasile Stoleru a precizat că peste 1.100 dintre locurile disponibile sunt pentru studiile de licență și că numărul acestora este mai mare decât anul trecut. El a menționat că studenții admiși pe locurile cu bursă beneficiază și de cazare gratuită în căminele universității.

Românii de pretutindeni admiși pe locurile finanțate de la buget beneficiază, pe întreaga durată a studiilor, de cazare gratuită în cămine și de o bursă lunară în valoare de 925 de lei românești, echivalentul a aproximativ 185 de euro.

Calendarul admiterii diferă de la o instituție la alta. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, înscrierile pentru sesiunea din iulie se desfășoară în perioada 13–18 iulie, la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” între 8 și 22 iulie, iar la Universitatea de Științele Vieții în intervalul 13–20 iulie.