SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic

Operațiunea a avut loc în nordul Oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda, scriu New York Times, Reuters și NBC News.

Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, au anunțat oficialii americani.

„Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă, în coordonare cu Departamentul de Război au anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor impuse de SUA. Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, a precizat un comunicat al comandamentul militar al SUA din Europa.

Forțele SUA nu au întâmpinat rezistență sau ostilitate din partea echipajului, a declarat un oficial citat de New York Times.

Rusia a declarat miercuri că confiscarea petrolierului constituie o încălcare a dreptului maritim.

Bella-1, acum Marinera, naviga sub pavilion rusesc

Petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, trecuse de „blocada” maritimă americană impusă în Venezuela. Nava este cunoscută acum sub numele de Marinera și înregistrată sub pavilion rus.

Anunțând interceptarea acestui petrolier și al altuia, M/T Sophia, aflat de asemenea sub sancțiuni, secretara pentru Securitate Internă Kristi Noem a postat imagini din timpul operațiunii pe X.

Interceptarea a avut loc în nordul Atlanticului, între Scoția și Islanda. Destinația navei nu era clară, dar de acolo ar fi putut să se îndrepte spre Marea Baltică sau în jurul Scandinaviei, către Murmansk, portul arctic rusesc, au subliniat comentatorii.

Potrivit informațiilor citate de presa americană, petrolierul transportase în trecut țiței din Venezuela, dar era acum gol.

Fără nave militare rusești în apropiere

Conform declarațiilor a doi oficiali americani citați de New York Times, în momentul în care Garda de Coastă a Statelor Unite a abordat nava, în apropierea acesteia nu se aflau nave rusești.

Oficialii SUA citați de Reuters spuseseră inițial că nave militare ruse se aflau în apropiere în momentul desfășurării operațiunii, inclusiv un submarin rusesc – deși era neclar cât de aproape.

Rusia a reacționat scurt după operațiune.

„În conformitate cu Convenția ONU din 1982 privind dreptul maritim, libertatea de navigație se aplică în marea liberă și niciun stat nu are dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”, a declarat ministerul transporturilor într-un comunicat.

Într-o declarație emisă marți către Tass, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei afirmase că nava opera în deplină conformitate cu dreptul maritim internațional și că era supusă unei atenții sporite din partea SUA și NATO, care era „disproporționată față de statutul său pașnic”.

Petrolierul, monitorizat de forțe americane și britanice

SUA au invocat legăturile petrolierului cu transporturile de petrol iranian și lipsa înregistrării corespunzătoare sub pavilionul țării respective ca motive pentru confiscare.

Conform legilor maritime, navele de război au dreptul să abordeze navele suspectate că nu au naționalitate. Însă petrolierul a fost vândut unei companii ruse în timp ce se afla pe mare, a fost înregistrat sub pavilion rusesc și și-a schimbat numele.

Statele Unite și aliații săi au urmărit nava timp de mai multe zile, pe fondul informațiilor potrivit cărora Moscova a trimis un submarin pentru a escorta nava către teritoriul său.

Potrivit Financial Times, în ultimele 24 de ore au fost observate mai multe zboruri deasupra petrolierului, efectuate de avioane ale bazelor americane din Islanda și de avioane RAF Rivet Joint și P8 Poseidon din Marea Britanie, care sunt capabile detecteze submarinele.

Imaginile video și imaginile radar din satelit au sugerat că petrolierul – fără încărcătură, era urmărit de o altă navă în timp ce încearca să treacă prin strâmtoarea dintre Islanda și nordul Scoției.

Separat, Paza de Coastă a SUA a interceptat deja un alt petrolier care avea legătură cu Venezuela în apele latino-americane, au declarat oficialii americani pentru Reuters, în timp ce SUA continuă blocada impusă navelor sancționate din Venezuela.

„Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități ilicite în Marea Caraibelor. Paza de Coastă a Statelor Unite escortează nava M/T Sophia către SUA”, au anunțat oficialii SUA.