Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă

La Orhei s-au format astăzi, 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, ambuteiaje infernale. Traficul a fost serios îngreunat, iar unii șoferi, vizibil nemulțumiți, au fost nevoiți să facă cale întoarsă.

De asemenea, la fața locului se aflau și echipaje ale Poliției, care au intervenit pentru fluidizarea circulației și asigurarea ordinii rutiere.

Menționăm că circulația este îngreunată și din cauza ceții și a ghețușului format pe partea carosabilă. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben, valabil până pe 9 ianuarie, ora 14:00.

AND îndeamnă șoferii să manifeste prudență și responsabilitate în trafic, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că vehiculele sunt corespunzător echipate pentru sezonul de iarnă.