SUA încheie cooperarea cu Europa în lupta împotriva dezinformării rusești

Statele Unite au informat mai multe țări europene că se retrag din inițiativele comune de luptă împotriva dezinformării promovate de Rusia, China și Iran, relatează Financial Times. Publicația citează trei diplomați, potrivit cărora Departamentul de Stat al SUA a transmis săptămâna trecută țărilor europene că denunță memorandumele de înțelegere semnate anul trecut, pe vremea administrației Biden.

Documentele vizau crearea unei abordări unitare pentru identificarea și expunerea campaniilor de manipulare derulate de guverne străine. Decizia survine după ce administrația Trump a desființat mai multe agenții federale responsabile de protejarea procesului electoral și de combaterea influenței externe.

Printre acestea se numără și Global Engagement Center (GEC), creat în 2011 pentru contracararea propagandei teroriste și ulterior orientat spre monitorizarea dezinformării statale. Centrul a fost închis definitiv la sfârșitul anului trecut, după ce Congresul, dominat de republicani, a blocat extinderea mandatului său. Rezilierea memorandumurilor de înțelegere este ultimul pas către încheierea programului.

James Rubin, fost șef al GEC, a calificat decizia ca pe „un act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China. În replică, Darren Beattie, subsecretar interimar de stat pentru diplomație publică, a declarat că desființarea centrului și a acordurilor internaționale reprezintă „o victorie pentru libertatea de exprimare”, acuzând GEC că ar fi practicat cenzura și că s-a dovedit ineficient.

„Nu numai că infama activitate de cenzură a GEC a fost profund nealiniată cu poziția pro-libertate de exprimare a acestei administrații, dar a fost și lamentabil și jenant de ineficientă în propriile sale condiții”, a spus Beattie.

Rubin a negat că centrul s-ar fi angajat vreodată în cenzură.

În total, circa 22 de țări din Europa și Africa semnaseră aceste înțelegeri de cooperare cu SUA. Printre obiectivele lor se număra și combaterea propagandei rusești, care în ultimii ani a vizat destabilizarea sprijinului occidental pentru Ucraina.

În septembrie anul trecut, GEC a acuzat postul de televiziune RT, finanțat de statul rus, că acționează în numele agențiilor de informații rusești folosind spionaj cibernetic și că încearcă să manipuleze alegerile prezidențiale din R. Moldova în favoarea Moscovei.