SUA investește 8 milioane de dolari în apărarea cibernetică a Republicii Moldova

Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a anunțat alocarea a 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova în următorii patru ani.

Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova, organizat la Chișinău. Potrivit Ambasadei SUA, programul urmărește consolidarea capacităților Moldovei de detectare și combatere a amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală.

„Acest parteneriat America First sporește siguranța atât a cetățenilor SUA, cât și a cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în mesajul publicat de Ambasada SUA în Moldova.

Programul va include instruiri, evaluări ale amenințărilor cibernetice, furnizarea de instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice.