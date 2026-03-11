SUA vor disloca în România echipamente militare defensive

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), de miercuri, s-a decis aprobarea dislocării de echipamente şi forţe americane în România, precizând că e vorba de echipamente defensive. Acestea au rolul de a spori securitatea României chiar dacă nu au muniție pe ele, a mai precizat preşedintele. Decizia finală va fi luată de Parlamentul României.

Conform unor surse politice consultate de TVRinfo, primele vor ajunge avioanele militare, la Câmpia Turzii vor ajunge sisteme de culegere de informații și sisteme de alimentare care nu vor încăpea la baza Mihail Kogălniceanu, unde vor ajunge toate celelalte capabilități americane.

Echipamentele vor fi însoțite de militari și de personal tehnic. 400-500 de militari americani vor ajunge în România. Această solicitare este pe 90 de zile.

Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă, după încheierea ședinței CSAT:

„Punctul al treilea al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare. Acestea din urmă, în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive. Și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite și este o colaborare similară cu o colaborare cu care alte țări NATO o fac. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului.

După ședința CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României, deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”.

CSAT trebuia să dea răspuns Statelor Unite, care ar fi cerut să folosească baza militară de la Kogălniceanu pentru operațiunile din Iran. Administrația prezidențială nu a confirmat informația. Dar a anunţat că va fi analizată dislocarea pe teritoriul țării a unor trupe și echipamente militare.

La şedinţă a participat premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruţă, ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Noul ambasador american la București s-a întâlnit astăzi cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, după ce vineri a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan.