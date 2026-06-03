Valeriu Chiveri, despre cetățeniile rusești oferite masiv regiunii transnistrene: Este o acțiune propagandistică contra dezideratului de reintegrare a R. Moldova

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că decretul semnat de liderul de la Kremlin privind acordarea în masă a cetățeniilor rusești pentru locuitorii din regiunea transnistreană – contravine normelor internaționale și a dezideratului de reintegrare a Republicii Moldova.

Chiveri s-a referit și la numărul anunțat anterior de autoritățile de la Tiraspol, precum că până în prezent peste 36 000 de oameni din stânga Nistrului ar fi depus cereri de obținere a cetățeniei rusești.

„Nu dispunem de cifre reale. Ținând cont de creativitatea aplicată la Tiraspol, putem intui că ar putea fi desenată și mai mult, nu doar 36 de mii. Este o acțiune propagandistică, menită să contrabalanseze acțiunile active de promovare a dezideratului de reintegrare a R Moldova”, a declarat Valeriu Chiveri după ședința de astăzi a Guvernului.

De asemenea, demnitarul de la Chișinău s-a referit și la intenția de a deschide un Centru cultural rusesc la Tiraspol, fără vreo consultare cu autoritățile constituționale ale R. Moldova.

„Deschiderea unui centru cultural ar necesita un Acord bilateral între Rusia și R. Moldova, așa cum a fost la momentul deschiderii unui asemenea Centru la Chișinău. Orice acțiune de acest fel, în afara unui cadru legal bilateral, nu se încadrează în spiritul relațiilor internaționale și al dreptului internațional. Nu considerăm că acest lucru ar putea aduce beneficii cooperării între cele două state, R Moldova și Rusia”, a mai spus Chiveri.

Anterior, așa-numitul șef de externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev a declarat că odată cu închiderea Centrului cultural rusesc la Chișinău, urmează ca acesta să fie redeschis la Tiraspol pentru o „cooperare cultural-umanitară” dintre Rusia și regiunea transnistreană.

Amintim că, la 4 iulie 2026 expiră termenul de activitate a Centrului „Ruskii Dom” din Chișinău. Decizia a fost luată de către autoritățile din R. Moldova, din motiv că acel Centru activa în detrimentul intereselor statului nostru, fiind folosit de către agenții ruși.