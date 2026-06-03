Trădătorul de patrie Igor Dodon, a criticat politica externă și economică a actualei guvernări și a pledat pentru relansarea relațiilor economice cu Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute pe 3 iunie, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF-2026), unde participă o delegație a PSRM condusă de acesta.

Potrivit lui Dodon, ruperea relațiilor economice cu Rusia ar fi avut consecințe negative asupra economiei Republicii Moldova. Liderul socialist a afirmat că țara înregistrează în prezent o creștere economică zero, iar inflația cumulată din ultimii ani ar fi depășit 70%.

Totodată, acesta a susținut că după renunțarea la achizițiile directe de gaze naturale de la Gazprom și procurarea acestora prin intermediul traderilor europeni, prețul gazelor ar fi crescut de 4,5 ori, iar în anumite perioade chiar de șapte ori.

În discursul său, Dodon a mai declarat că nivelul sărăciei ar fi ajuns la 33%, iar în ultimii trei ani aproximativ 400.000 de persoane ar fi părăsit Republica Moldova.

Liderul PSRM consideră că, pentru redresarea economiei, autoritățile ar trebui să renunțe la sancțiunile îndreptate împotriva Federației Ruse, să reia negocierile cu Gazprom, să revină pe platformele Comunității Statelor Independente (CSI) și ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA), precum și să restabilească legăturile aeriene directe dintre Chișinău și Moscova.

O delegație a PSRM, condusă de Igor Dodon, participă în perioada 3–6 iunie la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante evenimente economice organizate anual în Federația Rusă.