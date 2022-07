Supă cremă de roşii

Ingrediente:

– 1 kg si 500 de grame de rosii,

– 2 cepe tocate,

– un morcov taiat cubulete,

– 3 catei de usturoi,

– 2 linguri pasta de tomate,

– un litru supa de pui sau de legume,

– 10 grame de unt,

– 3 linguri ulei de masline,

– sare si piper,

– patrunjel verde,

– crutoane

Mod de preparare:

Curatati rosiile de coaja cu ajutorul unui cutit special de curatat cartofi, dupa care taiati fiecare rosie in 8 bucati. Curatati si taiati fiecare ceapa in 4 bucati. Tocati 3-4 catei de usturoi, taiati morcovul cubulete. Preparati supa de pui sau de legume (eu am folosit 2 cuburi Maggi supa de pui).

Puneti o tigaie pe aragaz la foc mediu, adaugati uleiul si untul. Amestecati cu o paleta de lemn pana se topeste untul. Dupa ce untul s-a topit, adaugati ceapa, usturoiul si morcovul tocat, si se rumeneste pana capata ceapa putina culoare.

Se adauga pasta de tomate. Adaugati si supa de pui si rosiile tocate. Aduceti la fierbere compozitia amestecand din cand in cand pentru a se omogeniza. Cand a inceput sa fiarba puneti un capac si lasati sa fiarba la foc mediu 30 de minute. Dupa ce au trecut cele 30 de minute stingeti focul si lasati 30 de minute sa se racoreasca .Dupa ce s-a racorit, turnati toata compozitia intr-un blender si omogenizati.

Turnati apoi compozitia intr-o strecuratoare. Amestecati cu o spatula de lemn pentru a ajuta compozitia sa curga daca este prea groasa. Turnati supa inapoi in vasul in care ati preparat-o. Puneti sare dupa gust. Daca doriti adaugati si piper. Aprideti focul si aduceti din nou la fierbere. Dupa ce a inceput sa fiarba, stingeti focul si lasati sa se racoreasca.

Serviti supa atat calda cat si rece impreuna cu crutoane si patrunjel tocat deasupra. Poftă bună!

Sursa: GatindcuMira