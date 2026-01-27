„Supravegheați copiii și evitați ieșirile neesențiale”: Poliția vine cu recomandări în contextul situației meteo din țară

Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni în contextul condițiilor meteo nefavorabile din întreaga țară, îndemnând părinții să supravegheze copiii și să evite ieșirile neesențiale, din cauza riscului sporit de accidente provocate de ghețuș.

„Dragi cetățeni, venim cu apel repetat. Vremea de afară face deplasarea pe carosabil și trotuare riscantă. Vă rugăm să aveți grijă de voi și de cei dragi.

Deși copiii sunt și astăzi acasă, supravegheați-i și aveți grijă să evite ieșirile neesențiale, pentru a preveni incidentele neplăcute.

Indiferent dacă sunteți șofer sau pieton, fiți prudenți. Suntem în teren, alături de voi, pentru ca toți să fim în siguranță”, se arată în comunicatul emis de Poliție.